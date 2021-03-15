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В Ижевске определили лучшие школьные научно-технические проекты

В Ижевске определили лучшие школьные научно-технические проекты

В Ижевске подведены итоги республиканского конкурса проектов «Юные техники и изобретатели», в котором приняли участие 23 команды. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки Удмуртской Республики.

Ребята представили свои разработки в восьми компетенциях: «Изобретения для жизни», «Промышленные технологии и инженерные решения», «IT», «Образование», «Охрана окружающей среды», «Равенство возможностей», «Проекты в области популяризации науки и техники», специальный проект «Многофункциональная транспортная платформа для коммунального хозяйства». 

Команды подготовили проекты «Умная остановка», «Мини-теплица для рассады», «Термоконтроль», «Умная таблетница», «Экологичная транспортная развязка с автоматизированным комплексом по сортировке стеклотары по цветам на базе Lego Mindstorms EV3» и др.

Проекты оценивали преподаватели Удмуртского государственного университета, представители Регионального образовательного центра одаренных детей и технопарка «Кванториум» Минпросвещения России, а также представители ИжГТУ им. М.Т. Калашникова.

Победители региональных этапов и их наставники смогут принять участие в VIII Всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели», которая пройдет в июле 2021 года.

Общество

По материалам: edu.ru
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