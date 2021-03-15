В Киргизии построят школы, которые будут работать по российским образовательным стандартам

Анастасия Иванова

Российская Федерация и Киргизская Республика договорились о строительстве школ с обучением на русском языке, работающих по российским образовательным стандартам. В школах также будут преподавать педагоги из России. Об этом рассказал Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов во время официального визита в Киргизскую Республику, информирует Минпросвещения России.

«Мы подписали с Министром образования и науки Киргизской Республики протокол о совместной работе, создаём совместную рабочую группу. Для нас важно построить школы, в которых будут созданы все условия для обучения детей, при этом необходимо учитывать национальный компонент, историю республики. Наша совместная работа будет направлена на то, чтобы ребята в этих школах получали качественное образование. Мы направим своих лучших учителей, методистов», – подчеркнул Сергей Кравцов.

Аналогичный проект, предусматривающий строительство пяти школ в Республике Таджикистан, уже вышел на этап практической реализации.

Министр также сообщил, что вместе с киргизской стороной Россия продолжит развивать гуманитарный проект «Российский учитель за рубежом» по обеспечению преподавательской работы российских учителей в Киргизской Республике. В рамках проекта в том числе планируется совместно готовить новых специалистов.

«Мы планируем расширить этот проект на другие регионы республики. У нас есть позитивный опыт в Оше, где успешно преподают 29 учителей, они довольны условиями работы. И мы договорились на основе этого опыта открыть кафедру в Герценовском университете для подготовки педагогов, которые в том числе поедут преподавать в Киргизскую Республику», – сказал Министр.

Гуманитарный проект реализуется в городе Ош с 2019/20 учебного года. В этом учебном году в ошских школах преподают 29 учителей русского языка, литературы, математики, физики и начальных классов. Помимо работы в классе, учителя занимаются с детьми творческой деятельностью, знакомят их с русской культурой, историей и традициями, организовывают литературные вечера, конкурсы, просмотры российских фильмов. Также педагоги имеют возможность профессионально развиваться: они регулярно участвуют в круглых столах и семинарах.

По словам Министра, стороны также обсудили обмен опытом в сфере дополнительного образования и развития талантов, в области участия в международных исследованиях оценки качества образования обучающихся 9-х классов, которые проводятся в Российской Федерации более 20 лет, и перевода материалов портала «Российская электронная школа» на киргизский язык. В прошлом году к материалам РЭШ обратилось более 184 тысяч школьников, учителей и родителей из Киргизии.

«Мы договорились о совместной работе и надеемся на позитивный результат. Нам также интересен опыт республики, особенно в области преподавания в сельских школах», – подытожил Министр.