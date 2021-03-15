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В Китае нашли новый рассадник вирусов

В Китае нашли новый рассадник вирусовФото: Виктор Драчев / РИА Новости

Пушные фермы в Китае, где зверей в производственных масштабах разводят для получения меха, могут стать новым рассадником вирусов. Животные существуют там в неподобающих условиях, а большинство из них болеет. Об этом пишет The Mirror.

Так, эксперты исследовали 13 пушных ферм и пришли к выводу, что они являются бомбой замедленного действия для будущих пандемий. По словам специалистов, больные животные, которых держат в маленьких клетках, — частое зрелище во многих странах. Кроме того, на одной из ферм нашли енотовидных собак, которые были настолько неумело убиты током, что находились в сознании и были парализованы, переживая медленную и мучительную смерть от остановки сердца.

Авторы исследования подчеркнули, что постоянный стресс, в котором находятся животные в таких местах, увеличивает масштабы «вирусного выброса». По мнению экспертов, зоофермы и рынки, где животных содержат в непосредственной близости друг к другу и заставляют их страдать, должны быть закрыты и запрещены.

Ранее сообщалось, что государственный приют для диких животных в Китае обвинили в тайном препарировании амурских тигров, продаже их меха и изготовления из их костей вина для потенции.

В мире

По материалам: lenta.ru
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