Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В Кремле прокомментировали слова Лукашенко об отсутствии друзей у Белоруссии

В Кремле прокомментировали слова Лукашенко об отсутствии друзей у Белоруссии

В Кремле прокомментировали слова Лукашенко об отсутствии друзей у БелоруссииАлександр ЛукашенкоФото: Maxim Guchek / BelTA Pool Photo / AP

В Кремле посчитали, что слова президента Белоруссии Александра Лукашенко об отсутствии друзей у страны в мире вряд ли относятся к России. Таким образом заявление белорусского лидера прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает в понедельник, 15 марта, Telegram-канал «Пул №3».

«Все-таки мы в одном союзном государстве, и здесь, скорее, мы не друзья, а братья», — объяснил представитель Кремля.

13 марта Лукашенко заявил после участия в спортивном празднике «Минская лыжня», что у Белоруссии нет друзей в мире. При этом в конце октября прошлого года белорусский президент называл единственным другом страны своего российского коллегу Владимира Путина. «Вы помните, давным-давно я сказал, что придет время, когда мы с президентом России спиной к спине будем стоять и отстреливаться. Все произошло», — подчеркивал он.

Кроме того, Лукашенко рассказывал об отношениях с Путиным, поздравляя его с днем рождения. Он отметил, что высоко ценит российского коллегу как надежного друга Минска и последовательного сторонника расширения интеграционных процессов Союзного государства.

Россия

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Бывший боец полка имени Кадырова рассказал о массовых расправах в Чечне
Бывший боец полка имени Кадырова рассказал о массовых расправах в
Россиянин заживо сгорел в машине после попытки водителя сбежать от полиции
Россиянин заживо сгорел в машине после попытки водителя сбежать от
В Минздраве назвали способ продлить жизнь на 25 лет
В Минздраве назвали способ продлить жизнь на 25 лет
Путин и Лукашенко обсудили кандидатуру госсекретаря Союзного государства
Путин и Лукашенко обсудили кандидатуру госсекретаря Союзного
Аналитик обозначил коридор колебаний курса рубля на ближайшее время
Аналитик обозначил коридор колебаний курса рубля на ближайшее время
Звезду популярного российского шоу задержали с наркотиками
Звезду популярного российского шоу задержали с наркотиками
Известный российский ведущий обвенчался с молодой возлюбленной
Известный российский ведущий обвенчался с молодой возлюбленной
Попавшего под санкции США депутата Рады исключили из "Слуги народа"
Попавшего под санкции США депутата Рады исключили из "Слуги народа"
Болгары восхитились тюнингом советской "копейки" под Rolls-Royce
Болгары восхитились тюнингом советской "копейки" под Rolls-Royce
"Зарезать лошадь и сделать куырдак": казах-железнодорожник раскрыл, как отпразднует получение "Грэмми"
"Зарезать лошадь и сделать куырдак": казах-железнодорожник раскрыл,
Названы профессии с наибольшим числом желающих уволиться россиян
Названы профессии с наибольшим числом желающих уволиться россиян
Модернизированную электричку City Express запустили в Киеве
Модернизированную электричку City Express запустили в Киеве

Топ на сегодня

В США выявили более 52 тысяч случаев COVID-19 за сутки
В США выявили более 52 тысяч случаев COVID-19 за сутки
Лидер одной из правящих партий в Словакии выступила за отставку премьера
Лидер одной из правящих партий в Словакии выступила за отставку
Соратники Ельцина раскрыли роль его супруги в российской политике
Соратники Ельцина раскрыли роль его супруги в российской политике
В США два человека погибли при стрельбе
В США два человека погибли при стрельбе
Вирусолог спрогнозировал новую волну COVID-19 в России
Вирусолог спрогнозировал новую волну COVID-19 в России

Еще по теме

Лукашенко заявил, что у белорусов друзей в мире нет
Песков объяснил поведение Лукашенко
Сегодня в Москве состоится встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко
В Кремле оценили заявление Лукашенко перед встречей с Путиным