В Кремле прокомментировали слова Лукашенко об отсутствии друзей у Белоруссии

Вадим Карасев

Александр ЛукашенкоФото: Maxim Guchek / BelTA Pool Photo / AP

В Кремле посчитали, что слова президента Белоруссии Александра Лукашенко об отсутствии друзей у страны в мире вряд ли относятся к России. Таким образом заявление белорусского лидера прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает в понедельник, 15 марта, Telegram-канал «Пул №3».

«Все-таки мы в одном союзном государстве, и здесь, скорее, мы не друзья, а братья», — объяснил представитель Кремля.

13 марта Лукашенко заявил после участия в спортивном празднике «Минская лыжня», что у Белоруссии нет друзей в мире. При этом в конце октября прошлого года белорусский президент называл единственным другом страны своего российского коллегу Владимира Путина. «Вы помните, давным-давно я сказал, что придет время, когда мы с президентом России спиной к спине будем стоять и отстреливаться. Все произошло», — подчеркивал он.

Кроме того, Лукашенко рассказывал об отношениях с Путиным, поздравляя его с днем рождения. Он отметил, что высоко ценит российского коллегу как надежного друга Минска и последовательного сторонника расширения интеграционных процессов Союзного государства.