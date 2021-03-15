В Крыму нашли способ обойти водную блокаду

Вадим Карасев

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Два водовода для стабильного обеспечения водой запустят в Крыму в ближайшее время. Об этом в эфире Первого канала сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин, передает РИА Новости.

Новый водозабор на реке Бельбек под Севастополем был запущен в опытную эксплуатацию 1 марта. Также завершаются работы на Бештерекском водозаборном узле для подачи артезианской воды в Симферополь. «Это водоводы, которые нам позволят гарантированно поставлять воду в засушливое время», — уточнил политик.

Ранее спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что власти Крыма собрались судиться с Киевом из-за ущерба, причиненного полуострову водной блокадой. Он отметил, что сначала все предстоит доказать в российских судах, а затем апеллировать к нормам международного права.

17 февраля постоянный представитель президента Украины в Республике Крым Антон Кориневич говорил, что Киев собирается достроить дамбу на 107-м километре Северо-Крымского канала, чтобы гарантированно отрезать полуостров от воды.

Идущий от Днепра Северо-Крымский канал в прошлом обеспечивал более 80 процентов потребностей Крыма в пресной воде. После присоединения его к России в 2014 году Украина перекрыла канал. Многие водохранилища полуострова обмелели, 2020 год стал одним из самых засушливых за последние 150 лет.