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В Латвии выявили больных "потенциально опасным" штаммом COVID-19

В Латвии выявили больных "потенциально опасным" штаммом COVID-19
В Латвии впервые выявили новый штамм коронавируса A.23.1, называемый "угандийским", передает в понедельник РИА Новости.

По словам председателя Латвийского центра исследований биомедицины Яниса Кловиньша, штамм из Уганды обнаружили у семерых жителей города Лиепая.

"Уже наблюдается прирост этого подвида. Данных об А.23.1 пока не хватает, но он может считаться потенциально опасным, потому что в Уганде он распространился активно, доминируя над остальными подвидами вируса", – заявил он.

Такая активность штамма может быть вызвана тем, что он более заразен по сравнению с остальными, добавил Кловиньш.

сообщало, что в Польше заявили о "черном сценарии" пандемии в стране.
В мире

По материалам: ria.ru
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