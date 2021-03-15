В Латвии выявили больных "потенциально опасным" штаммом COVID-19
Сегодня, 20:10 Алексей Вольцев
В Латвии впервые выявили новый штамм коронавируса A.23.1, называемый "угандийским", передает в понедельник РИА Новости.
По словам председателя Латвийского центра исследований биомедицины Яниса Кловиньша, штамм из Уганды обнаружили у семерых жителей города Лиепая.
"Уже наблюдается прирост этого подвида. Данных об А.23.1 пока не хватает, но он может считаться потенциально опасным, потому что в Уганде он распространился активно, доминируя над остальными подвидами вируса", – заявил он.
Такая активность штамма может быть вызвана тем, что он более заразен по сравнению с остальными, добавил Кловиньш.сообщало, что в Польше заявили о "черном сценарии" пандемии в стране.
По материалам: ria.ru