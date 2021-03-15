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В ЛНР намерены получить от Киева письменное подтверждение об эксплуатации КПП

Самопровозглашенная Луганская народная республика надеется получить от Украинской стороны письменное подтверждение об эксплуатации пропускных пунктов в Донбассе “Луганск-Счастье” и “Первомайск-Золотое”, сообщает РИА Новости.

Также в ЛНР заявили, что согласно прежним договорённостям, Киев должен был предоставить в письменном виде пропуск гуманитарных грузов через мост рядом с подконтрольным украинской стороне городом Счастье. Несмотря на это, Украина предъявила самопровозглашенной республике новые требования по КПП в вопросе пропуска гуманитарных миссий на пункте “Первомайск-Золотое”.

В данный момент этот вопрос остро обсуждается в ходе видеоконференций между представителями гуманитарной подгруппы и членами контактной группы по Донбассу.

Ещё 10 ноября прошлого года пограничная служба Украины заявила, что у линии соприкосновения в Донбассе ими в одностороннем порядке открыты два новых КПП: “Луганск-Счастье” и “Первомайск-Золотое”. В ЛНР данное действие назвали провокацией. По факту указанные КПП остаются закрыты.

Сообщение В ЛНР намерены получить от Киева письменное подтверждение об эксплуатации КПП появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Политика / Главные новости

По материалам: sm.news
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