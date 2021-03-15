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В МИД России заявили о разрушенном доверии крымчан к Украине

В МИД России заявили о разрушенном доверии крымчан к УкраинеМария Захарова Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Украинское государство не сможет как-либо улучшить отношение к себе крымчан с помощью тех способов «деоккупации» полуострова, которые оно наметило. О разрушенном доверии жителей полуострова к Украине заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова приводит пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«Никакие "стратегии" по работе исподтишка против крымских жителей, включая санкции и водную блокаду, не способны вернуть их доверие. Никакие "платформы" для обсуждения фантомных болей Киева с другими странами не убедят крымчан изменить решение, принятое на референдуме в 2014 году. Никакие разговоры о якобы нарушении международных норм не отменят их законного права на самоопределение», — отмечается в комментарии дипломата.

Захарова подчеркнула: любые попытки «вернуть» полуостров в состав Украины — ничто иное, как агрессия против субъектов РФ и нарушение международного права с позволения «западных кураторов» украинских властей.

«Их политика тотальной насильственной украинизации, поощрение неонацизма, нарушение языковых, культурных и образовательных прав нацменьшинств и русскоязычных граждан, борьба с инакомыслием, пропаганда русофобии, зачистка информационного пространства — все это еще больше отдаляет от Киева не только российский Крым, но и регионы и граждан самой Украины», — добавила Захарова.

12 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время выступления на неформальном заседании Совета безопасности ООН призвал Россию «открыть доступ» на территорию Крыма. Он не пояснил, каким организациям или ведомствам необходимо предоставить доступ, но заявил, что такая необходимость продиктована международным правом. В Москве в ответ напомнили про учиненную украинцами блокаду полуострова.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

В мире

По материалам: lenta.ru
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