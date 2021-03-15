В Минпросвещения России состоялось заседание Координационной группы по вопросам дошкольного образования

Влада Некрасова

Члены Координационной группы по вопросам дошкольного образования обсудили создание инфраструктуры центров (служб) помощи родителям с детьми дошкольного возраста, реализующих программы психолого-педагогической, диагностической, консультационной помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

Минпросвещения России оказывает поддержку образовательным организациям по развитию сети консультационных центров для родителей детей дошкольного возраста, которые по разным причинам не посещают дошкольные образовательные организации. С 2017 по 2020 год победителями конкурсного отбора на получение гранта в форме субсидии стали 148 образовательных организаций из 35 субъектов Российской Федерации (из них 124 стали получателями гранта), в структуре которых функционируют консультационные центры.

На заседании Координационной группы специалисты Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования представили отчёт о научных исследованиях, проводимых по заказу Минпросвещения России в 2020 году. Исследования посвящены актуальным вопросам воспитания и развития детей раннего возраста.

Большой интерес педагогического сообщества вызывают вопросы, связанные с рисками и преимуществами информационного пространства дошкольного детства в эпоху цифровизации. Специалисты Липецкого государственного педагогического университета имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского разработали методические рекомендации по реализации образовательных программ дошкольного образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Сотрудники Института развития образования имени Н.Ф. Бунакова (Воронежская область) представили региональный опыт использования электронного образования и дистанционных образовательных технологий в дошкольном образовании.

В рассмотрении и обсуждении результатов научных исследований, проекта методических рекомендаций в качестве экспертов приняли участие специалисты Роспотребнадзора, научных институтов Российской академии образования, ведущих педагогических университетов, региональных органов исполнительной власти, осуществляющих государственное управление в сфере образования (Пермский край), учреждений дополнительного профессионального образования (Воронежская область), общеобразовательных организаций г. Москвы.

На заседании Координационной группы директор Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России Евгений Семченко вручил благодарственные письма Министерства просвещения Российской Федерации сотрудникам образовательных и научных организаций, общественным деятелям, принявшим активное участие в подготовке и проведении мероприятий VI Всероссийского съезда работников дошкольного образования в 2020 году.