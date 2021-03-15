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В Минздраве допустили запуск процессов старения из-за коронавируса

В Минздраве допустили запуск процессов старения из-за коронавирусаФото: Алексей Майшев / РИА Новости

Коронавирус, возможно, запускает процессы старения в организме, допустила главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева. Ее слова приводит РИА Новости.

Она указала, что возможный запуск процессов старения надо учитывать при проведении реабилитации.

Ткачева добавила, что с возрастом течение COVID-19 становится тяжелее. Кроме того, у пожилых пациентов, помимо основных симптомов — лихорадки, одышки и кашля, может проявиться делирий (нарушение сознания). По ее мнению, его тоже надо включить в список симптомов, оцениваемых при госпитализации и осмотре.

Ранее сообщалось, что в России возможен очередной подъем заболеваемости коронавирусом во время сезонного потепления, когда температура станет выше нуля. Такой сценарий озвучила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. По ее словам, нынешнее снижение темпов заболеваемости — временное явление, но изменить ситуацию может вакцинация.

Россия

По материалам: lenta.ru
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