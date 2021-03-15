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В НАТО не увидели угрозы в России

В НАТО не увидели угрозы в РоссииЙенс СтолтенбергФото: John Thys / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не видит прямой угрозы со стороны России и Китая — и за это стоит благодарить страны-члены альянса. Об этом сообщает РИА Новости.

«У меня спрашивают, вижу ли я угрозу для НАТО со стороны России или Китая. Сегодня я не вижу какой-либо военной угрозы или перспективы военного нападения на кого-либо из членов НАТО. Одна из причин этого — то, что НАТО существует. Если будет нападение, то это спровоцирует реакцию всех союзников. Это одна из основных причин, благодаря которой мы смогли сохранять мир более 70 лет», — приводит агентство слова из выступления Столтенберга на совместном заседании комитета Европарламента по международным делам и подкомитета по вопросам обороны и безопасности.

В феврале сообщалось, что в Пентагоне Россию считают несомненной угрозой для НАТО. По словам источника из американского военного ведомства, «русские используют военную силу для достижения своих целей, они сеют хаос и сомнения, подрывают международный порядок».

В мире

По материалам: lenta.ru
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