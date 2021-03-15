В некоторые регионы России придет аномальное тепло

Вадим Карасев

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В некоторые российские регионы придет аномальное тепло. Такой прогноз сделал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.

По его данным, температура выше нормы будет в Москве, Амурской области и Хабаровском крае. Столики термометров покажут на 5-12 градусов выше нормы, пояснил синоптик.

Так, в столице ожидается теплая погода. Днем температура воздуха будет около 2-5 градусов тепла. «Исключительно теплая» погода будет на юго-востоке страны, где днем воздух прогреется до 10-12 градусов. «Это очень высокая температура», — добавил метеоролог.

Ранее Вильфанд пообещал москвичам, что в течение следующей недели температура будет достаточно однородная: начиная со среды ночью с небольшим минусом, а днем около нулевой отметки. «Такой мягкий, спокойный режим», — сказал он.