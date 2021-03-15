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В Новосибирской области обсудили концепцию развития инклюзивного образования

В Новосибирской области обсудили концепцию развития инклюзивного образования

626 человек приняли участие в обсуждении концепции развития инклюзивного образования в Новосибирской области. Педагогические работники, родители обучающихся, представители общественности из 26 районов области и города Новосибирска отметили значимость данного документа, определяющего основные направления нового этапа развития инклюзивного образования в области в условиях сетевого взаимодействия, сообщает пресс-служба Министерства образования Новосибирской области.

Участниками обсуждения отмечен системный подход к разработке концепции, указана важность развития сетевого взаимодействия образовательных организаций, реализующих инклюзивную практику, акцентировано внимание на развитии системы ранней помощи.

Концепция развития инклюзивного образования в Новосибирской области на 2021–2027 годы предложена к рассмотрению на коллегии Министерства образования Новосибирской области и на заседании межведомственной комиссии по вопросам развития образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях, расположенных на территории Новосибирской области, для последующего утверждения концепции Правительством Новосибирской области.

Общество

По материалам: edu.ru
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