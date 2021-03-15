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В ОмГПУ пройдет Слет педагогических классов Омской области

В ОмГПУ пройдет Слет педагогических классов Омской области

3 апреля в Омском государственном педагогическом университете состоится Слет педагогических классов Омской области, сообщает пресс-служба Омского государственного педагогического университета.

В рамках мероприятия пройдет презентация достижений педагогических классов, знакомство с возможностями образовательного пространства ОмГПУ, а также определение возможностей сотрудничества образовательных организаций и ОмГПУ по выявлению, поддержке, сопровождению педагогически ориентированных школьников.

К участию приглашаются обучающиеся 8–11-х классов, проявившие интерес, способности, значимые для педагогических профессий, рассматривающие педагогический вуз как одно из направлений своего дальнейшего образовательного маршрута, а также сопровождающие их лица или руководители педагогических классов.

С программой Слета педагогических классов можно ознакомиться по ссылке. Для участия в слете необходимо распределить обучающихся по мастерским (до двух человек в одну мастерскую) и прислать заявку согласно форме на сайте на официальном бланке образовательной организации, подающей заявку. 

Заявку необходимо предоставить в электронном или печатном виде до 29 марта 2021 года.

Общество

По материалам: edu.ru
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