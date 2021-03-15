В Петербурге задержали двух братьев, вымогавших деньги у пенсионеров

Алексей Вольцев

Два брата, которые под видом полицейских уговаривали пенсионеров скинуть им деньги из окна якобы для передачи взятки, нужной для освобождения их родственников от ответственности после мнимого ДТП, задержаны в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе регионального ГУМВД.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России совместно с коллегами из Приморского района задержали двух братьев, 32 и 38 лет, подозреваемых в серии мошенничеств", - сообщили в пресс-службе главка.

По информации пресс-службы полиции, схема мошенничества заключалась в том, что под видом полицейских они обзванивали петербуржцев и убеждали в необходимости передачи денег для помощи родственникам. При этом передача денежных средств осуществлялась бесконтактно.

"Под видом сотрудника правоохранительных органов злоумышленник обзванивал доверчивых петербуржцев, рассказывая о том, что их близкий родственник якобы стал участником страшного ДТП и за непривлечение его к ответственности необходимо заплатить. Передача денежных средств осуществлялась бесконтактным способом: лжеполицейский по телефону давал жертве четкую инструкцию, согласно которой деньги сбрасывались в пакете из окна, где их сразу же и подбирал курьер", - добавили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.