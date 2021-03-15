В Петербурге задержали двух братьев, вымогавших деньги у пенсионеров
"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России совместно с коллегами из Приморского района задержали двух братьев, 32 и 38 лет, подозреваемых в серии мошенничеств", - сообщили в пресс-службе главка.
По информации пресс-службы полиции, схема мошенничества заключалась в том, что под видом полицейских они обзванивали петербуржцев и убеждали в необходимости передачи денег для помощи родственникам. При этом передача денежных средств осуществлялась бесконтактно.
"Под видом сотрудника правоохранительных органов злоумышленник обзванивал доверчивых петербуржцев, рассказывая о том, что их близкий родственник якобы стал участником страшного ДТП и за непривлечение его к ответственности необходимо заплатить. Передача денежных средств осуществлялась бесконтактным способом: лжеполицейский по телефону давал жертве четкую инструкцию, согласно которой деньги сбрасывались в пакете из окна, где их сразу же и подбирал курьер", - добавили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.