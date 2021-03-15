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В Петербурге задержали двух братьев, вымогавших деньги у пенсионеров

В Петербурге задержали двух братьев, вымогавших деньги у пенсионеров
Два брата, которые под видом полицейских уговаривали пенсионеров скинуть им деньги из окна якобы для передачи взятки, нужной для освобождения их родственников от ответственности после мнимого ДТП, задержаны в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе регионального ГУМВД.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России совместно с коллегами из Приморского района задержали двух братьев, 32 и 38 лет, подозреваемых в серии мошенничеств", - сообщили в пресс-службе главка.

По информации пресс-службы полиции, схема мошенничества заключалась в том, что под видом полицейских они обзванивали петербуржцев и убеждали в необходимости передачи денег для помощи родственникам. При этом передача денежных средств осуществлялась бесконтактно.


"Под видом сотрудника правоохранительных органов злоумышленник обзванивал доверчивых петербуржцев, рассказывая о том, что их близкий родственник якобы стал участником страшного ДТП и за непривлечение его к ответственности необходимо заплатить. Передача денежных средств осуществлялась бесконтактным способом: лжеполицейский по телефону давал жертве четкую инструкцию, согласно которой деньги сбрасывались в пакете из окна, где их сразу же и подбирал курьер", - добавили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Россия

По материалам: ria.ru
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