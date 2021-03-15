В Псковской области стартует конкурс по шахматному всеобучу

Влада Некрасова

Федерация шахмат Псковской области и Комитет по образованию Псковской области приглашают учителей шахматного всеобуча и директоров образовательных организаций принять участие в конкурсе «На лучшую организацию работы по обучению шахматам в государственных и муниципальных бюджетных и автономных общеобразовательных организациях Псковской области 2020/21 учебного года», сообщает пресс-служба Комитета по образованию региона.

Победители определяются в трех номинациях:

– «Лучшая школьная команда в областном шахматном турнире между сборными общеобразовательных организаций (учащиеся 2-х классов)». Ориентировочный срок проведения – 24–25 апреля;

– «За лучшую организацию работы по реализации программы «Шахматы в школе» по обучению шахматам в государственных и муниципальных бюджетных и автономных общеобразовательных организациях Псковской области»;

– «За лучший результат на областной школьной олимпиаде по шахматам среди учащихся вторых классов». Областной этап олимпиады проводится 6–7 июня 2021 года.

Лучшая команда представит регион на всероссийском турнире в Сочи.

Заявки принимаются до 30 марта по электронной почте [email protected]