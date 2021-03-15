Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В России исчезнут некоторые игрушки

В России исчезнут некоторые игрушкиФото: Михай Карауш / РИА Новости

Дешевые китайские игрушки, продаваемые на зарубежных сайтах, могут исчезнуть из оборота в России. Об этом говорится в документах Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), передают «Известия».

Комиссия предлагает провести на территории ЕАЭС эксперимент. Так, продаваемые на иностранных онлайн-площадках игрушки, которые поступают в союз, должны будут иметь документы, подтверждающие их безопасность.

Пока будет идти эксперимент, такие требования коснутся лишь определенного круга товаров, поступающих из-за рубежа, сказано в проекте. Речь идет о куклах, игрушечных поездах и животных, наборах конструкторов, головоломках, музыкальных инструментах, мячах, электронных и настольных играх, а также о красках и изделиях для карнавалов.

Эксперты подчеркнули, что сейчас такого требования к иностранцам не предъявляют, поэтому россияне могут столкнуться с некачественными и небезопасными детскими товарами. Кроме того, новые правила могут помогут обеспечить безопасность продукции, а также выровнять конкурентные условия для всех поставщиков и производителей союза.

В июне прошлого года сообщалось, что четверть игрушек в России оказалась подделками, чаще всего контрафактными оказываются игрушечное оружие, куклы, роботы и игровые фигурки. По подсчетам аналитиков, за 2019 год оборот подделок составил порядка 29 миллиардов рублей, тогда как для легальной продукции этот показатель составил 100 миллиардов. Подавляющее большинство — 86 процентов — контрафакта продается, в частности, на рынках и в магазинах.

Экономика

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Исследование выявило рост уровня безработицы в России
Исследование выявило рост уровня безработицы в России
Эксперт разъяснил, почему не стоит радоваться списанию долга по кредиту
Эксперт разъяснил, почему не стоит радоваться списанию долга по
В России исчезнут некоторые игрушки
В России исчезнут некоторые игрушки
Эксперт рассказал о возможности банка забыть про кредит должника
Эксперт рассказал о возможности банка забыть про кредит должника
Еще одной категории россиян решили предоставить налоговый вычет
Еще одной категории россиян решили предоставить налоговый вычет
Киркоров раскрыл детали своих похорон
Киркоров раскрыл детали своих похорон
Киркоров узнал о назвавшей дочь Симбой Нюше и отказался этому верить
Киркоров узнал о назвавшей дочь Симбой Нюше и отказался этому верить
Диджей из Казахстана завоевал премию «Грэмми»
Диджей из Казахстана завоевал премию «Грэмми»
Подозреваемый в убийстве 7-летней Маши Борисовой ранее был осужден за изнасилование
Подозреваемый в убийстве 7-летней Маши Борисовой ранее был осужден
Диетолог раскрыла правила соблюдения Великого поста
Диетолог раскрыла правила соблюдения Великого поста
Появились подробности гибели в Москве школьницы со следами укусов собак
Появились подробности гибели в Москве школьницы со следами укусов
Россиянин избил глухонемого пенсионера за неспособность ответить на вопрос
Россиянин избил глухонемого пенсионера за неспособность ответить на

Топ на сегодня

США рассказали о неудачных попытках наладить диалог с Северной Кореей
США рассказали о неудачных попытках наладить диалог с Северной Кореей
Названы сроки вакцинации большинства россиян от COVID-19
Названы сроки вакцинации большинства россиян от COVID-19
Чимин стал победителем «в самом фриковатом» чарте. За что?!
Чимин стал победителем «в самом фриковатом» чарте. За что?!
Путин рассказал о лечении чиновников российскими лекарствами от COVID-19
Путин рассказал о лечении чиновников российскими лекарствами от
Сотни работников Tesla заразились коронавирусом из-за открытия в разгар пандемии
Сотни работников Tesla заразились коронавирусом из-за открытия в

Еще по теме

Опасные для детей игрушки подвергнут психолого-педагогической экспертизе
Цены на игрушки растут быстрее инфляции, к Новому году ожидается новое подорожание
СМИ: куклы Barbie могут не пройти экспертизу игрушек в России
В России ввели новые требования к автомобилям из ЕАЭС