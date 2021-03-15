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В России снизили цены на свежий смартфон iPhone 12 до 62,5 тысяч рублей

Согласно данным источника, цена iPhone 12 на онлайн-площадке Apple составляет 80 тысяч рублей. Однако россияне могут приобрести устройство со скидкой в 17 тысяч рублей.

Сообщается, что потенциальных потребителей в России отталкивала высокая стоимость гаджета. По этой причине владельцы магазинов начали сбивать цены на устройство, отмечают журналисты издания.

Hi-Tech Mail.ru пишет, что iPhone 12 приобрел популярность по всему миру. При этом данный смартфон по многим параметрам превосходит 11 версию гаджета.

Напомним, что iPhone 12 оснащен процессором Apple A14 Bionic. Кроме того, он поддерживает OLED-дисплей с тонкими рамками, который защищает прочное керамическое стекло. При этом устройство обладает массой других положительных характеристик.

Сообщение В России снизили цены на свежий смартфон iPhone 12 до 62,5 тысяч рублей появились сначала на Информационно-аналитическое издание SM.News.

Общество / Главные новости

По материалам: sm.news
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