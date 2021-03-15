В России задумали ввести кешбэк для инвесторов

Вадим Карасев

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Российские власти задумали разработать четыре проекта изменений режима защиты капиталовложений, в числе новых механизмов поддержки крупных инвестиционных проектов — возврат части средств инвесторам. Как сообщает РБК, кешбэк будет распространяться не только на инфраструктуру проектов.

По данным издания, правительство и профильные ведомства подготовят программу инвестиционного роста под названием «Новый инвестиционный цикл», в нее войдут четыре проекта.

Речь идет о регуляторных изменениях в режим соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), создании условий для запуска инвестпроектов в регионах, пересборке правил промышленного строительства и доступных финансах для инвестпроектов. Бенефициаром реформ будет средний и крупный бизнес.

По словам источников РБК, для участников СЗПК планируется расширить действие механизма налогового вычета и ввести мотивационный кешбэк. «В законодательство о СЗПК будут вноситься изменения, в частности будет расширяться состав затрат, возмещаемых бизнесу в рамках реализации инвестпроектов. Это и называется кешбэк», — уточнил близкий к правительству собеседник издания.

Возврат средств может коснуться расходов по уплате процентов по проекту на инвестиционной фазе или научно-исследовательские работы, а также на трудоустройство высвобождаемого персонала.