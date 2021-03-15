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В России захотели поменять механизм формирования цен на топливо

В России захотели поменять механизм формирования цен на топливоФото: Евгений Переверзев / РИА Новости

Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что с 1 мая в России планируется поменять механизм формирования цен на топливо. Его слова передает РИА Новости.

Как объяснил Новак, нынешний демпфирующий механизм для сглаживания колебаний цен на топливо потребовал корректировки из-за макроэкономических условий, текущего курса, а также повышения мировых цен на нефть. По его словам, Минфин уже готовит соответствующий законопроект.

Решение было принять в ходе рабочего совещания по поводу ситуации на рынке нефтепродуктов и работе топливного демпфера. В нем участвовали профильные федеральные органы и представители нефтегазовых компаний. Планируется, что скорректированный механизм заработает с 1 мая. Его целью будет сохранение маржинальности в рознице и стабильность цен на АЗС, пояснил вице-премьер.

Ранее сообщалось, что правительство России решило пойти навстречу нефтяникам и скорректировать демпферный механизм на рынке топлива. Будет проведена индексация заложенных в нем цен в соответствие с уровнем фактического роста стоимости в рознице.

Демпферный механизм внедрили в 2018 году. Суть его в том, что цены для потребителей на АЗС остаются стабильными независимо от колебания нефтяных цен. Согласно правилам работы механизма, при повышении стоимости сырья компании получают субсидию из бюджета для сдерживания розничной цены топлива на внутреннем рынке. В обратном случае акциз выплачивается самими компаниями в бюджет.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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