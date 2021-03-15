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В России заявили о рекордных за 200 лет ценах на подсолнечное масло

В России заявили о рекордных за 200 лет ценах на подсолнечное маслоФото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Рыночные цены на подсолнечное масло в настоящее время находятся на рекордных уровнях. Об этом рассказал гендиректор российского агрохолдинга «Русагро» Максим Басов.

«Цены на подсолнечник растут, потому что подсолнечника в стране не хватит для загрузки мощностей заводов, а цены на подсолнечное масло сейчас находятся на абсолютном рекорде за всю историю человечества, за последние 200 лет», — заявил он.

В декабре 2020 года цена на подсолнечник составляла 38 рублей за килограмм без НДС, в январе она выросла до 40 рублей. В феврале стоимость килограмма достигла 44 рублей, а в марте — уже 47 рублей. Басов предположил, что правительство введет пошлину на экспорт масла, начиная с нового сезона.

Ранее замглавы Минпромторга Виктор Евтухов рассказал, что соглашения о сдерживании цен являются временной мерой, если сделать их постоянными, то Россия может столкнуться с дефицитом товаров по советскому типу. По его словам, договоренность о ценах на сахар и подсолнечное масло помогла ограничить рост их стоимости, но вместе с тем стали ломаться логистические цепочки поставок. Чиновник заметил, что на продукт по низким ценам поступает большое число заявок, и производитель не может удовлетворить их, кого-то приходится ограничивать.

В декабре 2020 года рост цен на продукты питания привел к недовольству президента России Владимира Путина. Как пояснял глава Минэкономразвития Максим Решетников, рост цен на продукты в России спровоцировали снижение урожая, падение курса рубля и рост мировых цен на продовольствие. В результате в стране впервые за последние годы ввели госрегулирование цен на продукты.

Производители и ретейлеры 16 декабря подписали соглашение, согласно которому до 1 апреля 2021 года оптовая цена на сахар не должна превышать 36 рублей за килограмм, а оптовая цена на подсолнечное масло не должна выходить за пределы 95 рублей за литр. Розничные цены на сахар и масло должны составить 46 рублей и 110 рублей соответственно.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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