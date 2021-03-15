В российской экономике закончилась рецессия

Вадим Карасев

Фото: Александр Казаков / «Коммерсантъ»

Рецессия в российской экономике закончилась, передает ТАСС со ссылкой на исследование НИУ «Высшая школа экономики». По словам экспертов, об этом свидетельствует рост основных макропоказателей в течение двух кварталов подряд в конце 2020 года.

В третьем и четвертом кварталах 2020-го ВВП вырос квартал к кварталу на 4,2 и 1,7 процента соответственно. Также аналитики заключили, что пандемия коронавируса предоставила возможности для развития отраслей, производящих товары и услуги, востребованные в условиях самоизоляции и ограничений.

Ранее эксперты говорили о том, что Россия впервые за 30-летний постсоветский период прошла кризис лучше, чем остальной мир в целом. Если глобальная экономика в результате пандемии коронавируса в 2020 году упала в среднем на 3,5 процента, ВВП России в то же время сократился на 3,1 процента, что меньше, чем прогнозировалось.

С другой стороны, как сообщили ранее в марте эксперты FinExpertiza, в 2020 году совокупная прибыль российских средних и крупных предприятий составила 12,42 триллиона рублей. Это на 23,5 процента меньше показателей за предыдущий год. Обрушение, указали эксперты, оказалось рекордным за 12 лет — с 2008-го. Аналитики указали, что сильнее всего доходы упали весной 2020-го на фоне локдауна из-за пандемии коронавируса.