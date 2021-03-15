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В российском городе тамада вела свадьбу и внезапно умерла

В российском городе тамада вела свадьбу и внезапно умерлаЕкатерина МоринаФото: «ВКонтакте»

В Волгограде тамада вела свадьбу и внезапно умерла. По словам очевидцев, женщина просто рухнула на пол. Об этом сообщает городской порта «Волгоград онлайн».

Один из гостей рассказал, что ведущая упала в обморок. Присутствующие пытались оказать ей помощь, затем вызвали реанимацию. Уже позже очевидцы узнали, что тамаду Екатерину Морину не довезли до больницы, она скончалась по дороге. Причина смерти россиянки пока неизвестна.

Расследованием причин гибели ведущей занялся Следственный комитет. Знакомые описывают ее как профессионала в ивент-индустрии, позитивную и энергичную женщину. У Мориной осталось трое детей.

Ранее сообщалось, что в индийском городе Адьяр, штат Тамилнад, невеста внезапно скончалась спустя несколько часов после того, как вышла замуж. В три часа ночи она пожаловалась на боли в груди, ее отвезли в госпиталь, однако медики смогли лишь констатировать смерть 23-летней девушки. Причиной оказался инфаркт.

Россия

По материалам: lenta.ru
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