В российском регионе 54 населенных пункта остались без света из-за ветра

Вадим Карасев

Фото: Pixabay

В Забайкальском крае 54 населенных пункта остались без электроэнергии из-за штормового ветра. Об этом сообщает пресс-служба правительства российского региона.

Проблемы со светом возникли в десяти районах. Как заявил вице-премьер правительства Забайкалья Андрей Гурулев, наиболее сложная ситуация складывается в Оловяннинском, Ононском, Борзинском, Забайкальском районах края. «Сам сейчас нахожусь в Борзе, город без света», — сказал он.

Гурулев отметил, что большинство школ в этих районах не работают, они вернутся к обычному режиму после восстановления электроэнергии и работы котельных. В этих районах также объявлен режим ЧС.

При этом главы всех районов Агинского Бурятского округа (АБО) и Кыринского района и оперативно перевели соцучреждения на резервные источники питания. Так, в Улетовском районе электроэнергия уже восстановлена, в Чите создан оперштаб по ликвидации последствий непогоды.

14 марта сообщалось, что тысячи россиян остались без электричества из-за непогоды в Иркутской области. Из-за сильного ветра около 80 сел и поселков в 16 муниципальных образованиях остались без света. Отключение электричества обусловлено усилением порывистого ветра до 27 метров в секунду.