В состав участников праймериз "Единой России" впервые войдут волонтёры

Вадим Карасев

В этом году перечень документов, которые будут подавать участники праймериз "Единой России", впервые дополнен пунктом об "участии кандидатов в волонтерской, добровольческой деятельности", сообщил член федерального оргкомитета, первый замруководителя центрального исполкома "Единой России" Максим Жаворонков.

"Этот раздел не является обязательным для заполнения, каждый определяет для себя самостоятельно, считает он необходимым сообщать об осуществлении такой деятельности или не считает", - пояснил он, уточнив, что в случае заполнения данного пункта кандидат должен приложить резюме, в котором опишет, "какую деятельность осуществляет".

Глава оргкомитета по проведению предварительного голосования Александр Карелин уточнил, что региональные комитеты проведения праймериз формируются во всех 85 субъектах РФ, причем не менее 30% их участников должны быть представителями "общественного сектора". В среднем, по его данным, 48% членов оргкомитетов являются представителями общественности, в том числе движения волонтеров "Мы вместе", Общероссийского народного фронта. В федеральный оргкомитет входят 17 человек, девять из них - представители общественности.

Итоги предварительного голосования по отбору кандидатов партии на выборы в Госдуму восьмого созыва в сентябре "Единая Россия" должна подвести к 1 июня .

Ранее на встрече с участниками акции волонтеров "Мы вместе" президент РФ Владимир Путин поддержал предложение об участии волонтеров в выборах.