В Совфеде создали рабочую группу по мониторингу выборов в Госдуму

Алексей Вольцев

В рамках комиссии Совфеда по защите госсуверенитета создана рабочая группа по мониторингу выборов в Госдуму, сенаторы предполагают, что попытки внешнего вмешательства в избирательный процесс будут продолжаться.

"Мы предлагаем создать рабочую группу по мониторингу выборов в Госдуму, которая в сентябре подведет итоги своей работы. Возглавить рабочую группу согласился глава комитета СФ по федеративному устройству и региональной политике Олег Мельниченко", - сказал на заседании в понедельник глава комиссии Андрей Климов.

В свою очередь, Мельниченко отметил, что попытки вмешательства в избирательный процесс в РФ будут продолжаться. "Уже открыто заявляют, в том числе и в зарубежных СМИ, что выборы надо использовать как механизм давления (на РФ) для изменения политического подхода", - сказал сенатор.

По его словам, попытки вмешательства достаточно четко декларируются – это создание фейковой информации, попытки убедить людей, что выборы нелегитимны, вплоть до провоцирования уличных выступлений.

"Будем мониторить избирательный процесс, если потребуется, будем оперативно предлагать законодательные инициативы для устранения скрытых недочетов в нашем законодательстве", - сказал парламентарий.