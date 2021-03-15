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В Совфеде создали рабочую группу по мониторингу выборов в Госдуму

В Совфеде создали рабочую группу по мониторингу выборов в Госдуму
В рамках комиссии Совфеда по защите госсуверенитета создана рабочая группа по мониторингу выборов в Госдуму, сенаторы предполагают, что попытки внешнего вмешательства в избирательный процесс будут продолжаться.

"Мы предлагаем создать рабочую группу по мониторингу выборов в Госдуму, которая в сентябре подведет итоги своей работы. Возглавить рабочую группу согласился глава комитета СФ по федеративному устройству и региональной политике Олег Мельниченко", - сказал на заседании в понедельник глава комиссии Андрей Климов.

В свою очередь, Мельниченко отметил, что попытки вмешательства в избирательный процесс в РФ будут продолжаться. "Уже открыто заявляют, в том числе и в зарубежных СМИ, что выборы надо использовать как механизм давления (на РФ) для изменения политического подхода", - сказал сенатор.


По его словам, попытки вмешательства достаточно четко декларируются – это создание фейковой информации, попытки убедить людей, что выборы нелегитимны, вплоть до провоцирования уличных выступлений.


"Будем мониторить избирательный процесс, если потребуется, будем оперативно предлагать законодательные инициативы для устранения скрытых недочетов в нашем законодательстве", - сказал парламентарий.

Политика

По материалам: ria.ru
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