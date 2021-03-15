В Татарстане стартовала профильная экономическая смена

Лидия Мартынова

В оздоровительно-образовательном комплексе «Байтик» начала свою работу профильная экономическая смена для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки Татарстана.

Она организована в рамках проекта «Социальный акселератор «Благопредприниматель», направленного на повышение финансовой грамотности детей, проживающих в социальных учреждениях.

«В 2021 году в проекте принимают участие воспитанники социальных учреждений 16 субъектов Российской Федерации, в их числе ребята из восьми детских домов и двух школ-интернатов Республики Татарстан», – уточняется в информационном релизе.

Отбор на очный тур проводился по итогам заочных испытаний.

Ребята пройдут обучение в рамках курса финансовой грамотности и подготовят собственные проекты.

