В Тверской области за три года в сельских школах будут созданы 270 центров «Точка роста»

Алексей Вольцев

В Тверской области за три года в сельских школах будут созданы 270 центров «Точка роста» Минпросвещения России, сообщает пресс-служба Правительства Тверской области.

«В каждом муниципалитете Верхневолжья у ребят должны быть возможности для получения дополнительного образования. Уверен, что это скажется на развитии наших юных жителей», – отметил губернатор региона Игорь Руденя.

Обучение в центрах будет вестись по таким учебным предметам, как физика, биология и химия.

Также на базе Ржевской школы № 4 в 2022 году будет открыт детский технопарк «Кванториум» Минпросвещения России. Он позволит приблизительно 600 детям ежегодно проходить обучение по естественно-научным и техническим предметам, а также охватывать более 4 тысяч ребят мероприятиями, которые будут проходить на базе технопарка.

Кроме того, в регионе работает мобильный «Кванториум», в этом учебном году он проводит занятия с детьми в Оленинском, Западнодвинском и Селижаровском муниципальных округах, Ржевском, Рамешковском и Кесовогорском районах.

«Точки роста» – это специализированные центры, которые в рамках национального проекта «Образование» создаются на базе общеобразовательных, в том числе сельских, школ по всей стране. Цель их создания – дать возможность детям из регионов научиться работать с современными технологиями.

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.