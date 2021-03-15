Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » В Украине обнаружили штамм коронавируса, ранее не встречавшийся в мире, — СМИ

В Украине обнаружили штамм коронавируса, ранее не встречавшийся в мире, — СМИ

В Украине обнаружили штамм коронавируса, ранее не встречавшийся в мире, — СМИ

В Ивано-Франковской области обнаружили новый штамм коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. Как сообщил глава Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, открытие сделали ученые Института эпидемиологии им. Громашевского, и уже проинформировали об этом Всемирную организацию здравоохранения.

«Он (штамм. — Авт.) подтвержден и имеет признаки британского штамма, который является модификацией южноафриканского и бразильского. Кроме того, в нем обнаружены признаки, до сих пор не зафиксированные ВОЗ. Среди неприятных — его агрессивность, быстрая распространенность и «молодость», — заявил в комментарии изданию «Вести» Рубан.

В настоящее время, говорит Рубан, украинские медики ожидают в Украине вспышки болезни детей младше десяти лет.

«Это может случиться уже в следующем сезоне и будет очень негативно влиять на все население. Как прогнозируют ученые, это наибольшая угроза для циркуляции данного возбудителя», — заявил медик.

Напомним, в Минздраве подтверждают ухудшение ситуации с коронавирусом — по состоянию на 14 марта уровень госпитализаций превышен уже в 9 регионах — в Киеве (76,7 случаев на 100 тысяч населения), Винницкой (123,5), Житомирской (92,3), Закарпатской (86,5), Ивано-Франковской (123,6), Николаевской (87,2), Тернопольской (60,1), Хмельницкой (71,1) и Черновицкой (90,1) областях.

Украина

По материалам: fakty.ua
Заказать крауд

Последние новости

В ЛНР намерены получить от Киева письменное подтверждение об эксплуатации КПП
В ЛНР намерены получить от Киева письменное подтверждение об
Президент США Байден проведет первое с 1993 года крупное повышение федеральных налогов
Президент США Байден проведет первое с 1993 года крупное повышение
Обычная бытовая химия связана с рождением недоношенных младенцев
Обычная бытовая химия связана с рождением недоношенных младенцев
Компания Toyota выпустит новый электрический кроссовер для Европы
Компания Toyota выпустит новый электрический кроссовер для Европы
Телеведущий Comedy Club Павел Воля в честь 42-летия впервые прыгнул с парашютом в Дубае
Телеведущий Comedy Club Павел Воля в честь 42-летия впервые прыгнул с
Политолог: администрация Байдена "строит" украинскую элиту
Политолог: администрация Байдена "строит" украинскую элиту
В Татарстане стартовала профильная экономическая смена
В Татарстане стартовала профильная экономическая смена
Кузбасские старшеклассники пройдут отбор в Московскую театральную школу Олега Табакова
Кузбасские старшеклассники пройдут отбор в Московскую театральную
В Новосибирской области обсудили концепцию развития инклюзивного образования
В Новосибирской области обсудили концепцию развития инклюзивного
Ленту Кончаловского не включили в список претендентов на "Оскар"
Ленту Кончаловского не включили в список претендентов на "Оскар"
104-летний москвич сделал прививку от коронавируса
104-летний москвич сделал прививку от коронавируса
Американский журналист объяснил победы Большунова тяжелой жизнью в России
Американский журналист объяснил победы Большунова тяжелой жизнью в

Топ на сегодня

Диджей из Казахстана завоевал "Грэмми" за лучший ремикс года
Диджей из Казахстана завоевал "Грэмми" за лучший ремикс года
Минобороны Турции обвинило Сирию в нанесении ударов по Алеппо
Минобороны Турции обвинило Сирию в нанесении ударов по Алеппо
Россиянин получил штраф за фейк о вреде вышек 5G
Россиянин получил штраф за фейк о вреде вышек 5G
Мэр Нью-Йорка раскрыл беспрецедентные человеческие потери от COVID-19
Мэр Нью-Йорка раскрыл беспрецедентные человеческие потери от COVID-19
Еще одна страна приостановила использование вакцины AstraZeneca
Еще одна страна приостановила использование вакцины AstraZeneca

Еще по теме

На Кипре обнаружили новый штамм коронавируса
Новый штамм коронавируса из ЮАР достиг Австралии
В Финляндии обнаружили новый штамм коронавируса
В Сербии выявили «британский» штамм коронавируса