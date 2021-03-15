В Украине обнаружили штамм коронавируса, ранее не встречавшийся в мире, — СМИ

Алексей Вольцев

В Ивано-Франковской области обнаружили новый штамм коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. Как сообщил глава Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, открытие сделали ученые Института эпидемиологии им. Громашевского, и уже проинформировали об этом Всемирную организацию здравоохранения.

«Он (штамм. — Авт.) подтвержден и имеет признаки британского штамма, который является модификацией южноафриканского и бразильского. Кроме того, в нем обнаружены признаки, до сих пор не зафиксированные ВОЗ. Среди неприятных — его агрессивность, быстрая распространенность и «молодость», — заявил в комментарии изданию «Вести» Рубан.

В настоящее время, говорит Рубан, украинские медики ожидают в Украине вспышки болезни детей младше десяти лет.

«Это может случиться уже в следующем сезоне и будет очень негативно влиять на все население. Как прогнозируют ученые, это наибольшая угроза для циркуляции данного возбудителя», — заявил медик.

Напомним, в Минздраве подтверждают ухудшение ситуации с коронавирусом — по состоянию на 14 марта уровень госпитализаций превышен уже в 9 регионах — в Киеве (76,7 случаев на 100 тысяч населения), Винницкой (123,5), Житомирской (92,3), Закарпатской (86,5), Ивано-Франковской (123,6), Николаевской (87,2), Тернопольской (60,1), Хмельницкой (71,1) и Черновицкой (90,1) областях.