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В зоне ООС враг девять раз открывал огонь, ранен украинский боец

В зоне ООС враг девять раз открывал огонь, ранен украинский боец

На Донбассе день 14 марта принес новые нарушения режима тишины. Как отмечают в штабе Операции объединенных сил, российско-оккупационные войска девять раз обстреливали позиции ВСУ. Был ранен украинский военный. Он эвакуирован в госпиталь, сейчас состояние здоровья бойца удовлетворительное.

Вражеские обстрелы зафиксированы возле населенного пункта Пивденное. Рядом с Катериновкой враг обстрелял позиции украинских войск из ПТУРа, гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, с начала суток российские наемники открывали огонь возле Луганского, Троицкого, Опытного и Авдеевки, в районе населенных пунктов Пески и Гнутово.

Вооруженные Силы применяли ответный огонь.

Пока в переговорной группе обсуждают возможность обострения на Донбассе, украинская сторона выявила, что вражеские силы укрепляют свои позиции у линии разграничения. Возле Троицкого появились новые минные заграждения, а возле Широкино — новые оборонительные позиции.

Напомним, бывший начальник Генерального штаба — главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Виктор Муженко в интервью «ФАКТАМ» упоминал, что российские военные на учениях уже не первый год отрабатывают сценарий взятия под контроль Украины.

Фото ministry_of_defense_ua/Instagram

Украина

По материалам: fakty.ua
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