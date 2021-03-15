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Видео с попавшими в ДТП автобусом и «Ауди» под Иваново попало в сеть

Череда проверок началась у шуйского перевозчика Шишкина и, вероятнее всего, коснется и местных чиновников. В Шуе в автоаварию попал пассажирский автобус.

В причинах ДТП разбираются инспекторы ГИБДД. На видео отчетливо видно состояние дороги и обочины: снег не убран, у обочины скользко. Возможно, инспекторы дорнадзора составят в отношении балансодержателя дорог иск с претензиями по поводу неудовлетворительного состояния дорог.

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По материалам: sm.news
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