Вологодские восьмиклассники принимают участие в профориентационном тестировании

Лидия Мартынова

В Вологодской области продолжается профориентационное тестирование для учеников 8-х классов, сообщает пресс-служба Департамента образования региона.

Оно проводится с 15 февраля по 19 марта, в нем участвуют 307 школ.

На сегодняшний день в тестировании приняли участие более девяти тысяч человек.

«Ежегодно все школьники 6-х и 8-х классов в Вологодской области могут пройти профориентационное тестирование», – рассказала заместитель губернатора области Лариса Каманина. – Тестирование проводится с 2018 года в рамках стратегического проекта «Профориентация как основа управления процессами миграции обучающихся Вологодской области» регионального приоритетного направления «Демография».

Профориентационное тестирование по методике «Профориентатор» организует Региональный модельный центр профессионального самоопределения обучающихся Вологодского института развития образования совместно с Центром тестирования и развития «Гуманитарные технологии» г. Москвы.

Это дает возможность оценить интересы учащегося, его интеллектуальные и личностные особенности с целью определения профессиональных склонностей к различным сферам деятельности и дальнейшему обучению.

По итогам тестирования каждый восьмиклассник получает рекомендации по выбору дальнейшей траектории обучения.