Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Врач назвал способ вычислить человека с поддельной справкой о COVID-19

Врач назвал способ вычислить человека с поддельной справкой о COVID-19

Врач назвал способ вычислить человека с поддельной справкой о COVID-19Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Если введут «ковидные» паспорта, распознать нарушителя, купившего справку о вакцинации или отрицательном тесте, можно будет нажатием одной кнопки. Такой способ вычислить человека с подделкой в беседе с «Комсомольской правдой» назвал врач-инфекционист, педиатр, руководитель клиники «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков.

Он предостерег от подобных покупок, напомнив, что за это следует уголовное наказание. Врач пояснил, что многие работодатели во время массовой вакцинации потребуют от сотрудников сделать прививку, поэтому люди начнут покупать «липовые» справки.

«Определить подделку очень легко! Если введут все эти ковид- паспорта, они будут в электронной базе. Ведь в них каждый раз потребуется вносить обновленные данные на каждого человека — не только о прививках, но и тестах на антитела», — сказал Тимаков, добавив, что сотрудник таможни сможет вычислить нарушителя одним нажатием клавиши.

Наказание за оборот поддельных документов грозит не только их изготовителям, но и покупателям. Так, по статье 327 УК РФ может быть назначено до полугода лишения свободы.

В декабре в Москве МВД завело уголовное дело о продаже поддельных справок об отсутствии COVID-19. В лаборатории «Гемотест» рассказали о массовой подделке их справок о результатах анализа на коронавирус, которые можно было получить без сдачи анализов.

Россия

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

«Папа скучает по тебе!»: внуки принцессы Дианы довели публику до слез письмами ей
«Папа скучает по тебе!»: внуки принцессы Дианы довели публику до слез
Цветочная фея Тейлор Свифт, трусы Дуа Липы и утянутая талия Бейонсе: разбор нарядов «Грэмми-2021»
Цветочная фея Тейлор Свифт, трусы Дуа Липы и утянутая талия Бейонсе:
ЕС начнет переговоры по закупке «Спутник V»
ЕС начнет переговоры по закупке «Спутник V»
Третья волна коронавируса обрушилась на Европу
Третья волна коронавируса обрушилась на Европу
Бузова сходила в храм и извинилась перед поклонниками
Бузова сходила в храм и извинилась перед поклонниками
На смартфоны россиян решили предустанавливать отечественный поисковик
На смартфоны россиян решили предустанавливать отечественный поисковик
Врач назвал способ вычислить человека с поддельной справкой о COVID-19
Врач назвал способ вычислить человека с поддельной справкой о COVID-19
Раскрыты детали о жизни погибшей в Москве школьницы со следами укусов собак
Раскрыты детали о жизни погибшей в Москве школьницы со следами укусов
Роспотребнадзор нашел нарушения на российском комбинате школьного питания
Роспотребнадзор нашел нарушения на российском комбинате школьного
"Оправдывает название": NI оценил российского "Терминатора"
"Оправдывает название": NI оценил российского "Терминатора"
Эксперты обсудили направления развития деятельности центров временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей
Эксперты обсудили направления развития деятельности центров
Система совершенствования олимпиад нуждается в обсуждении и систематизации
Система совершенствования олимпиад нуждается в обсуждении и

Топ на сегодня

Чимин стал победителем «в самом фриковатом» чарте. За что?!
Чимин стал победителем «в самом фриковатом» чарте. За что?!
Раскрыта причина проблем с поставками вакцин AstraZeneca в ЕС
Раскрыта причина проблем с поставками вакцин AstraZeneca в ЕС
В США выявили более 52 тысяч случаев COVID-19 за сутки
В США выявили более 52 тысяч случаев COVID-19 за сутки
Лидер одной из правящих партий в Словакии выступила за отставку премьера
Лидер одной из правящих партий в Словакии выступила за отставку
Соратники Ельцина раскрыли роль его супруги в российской политике
Соратники Ельцина раскрыли роль его супруги в российской политике

Еще по теме

Врач назвал процент имеющих иммунитет к коронавирусу россиян
Российский врач назвал срок заразности инфицированных коронавирусом детей
Российский инфекционист назвал сроки стабилизации ситуации с COVID-19 в России
Врач назвал группы людей с наибольшей вероятностью обнаружения штаммов COVID-19