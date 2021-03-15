Вышел итоговый трейлер сериала Marvel “Сокол и Зимний солдат”

Влада Некрасова

Как сообщает “Российская газета”, на YouTube-канале Marvel Entertainment появился итоговый трейлер теле-новеллы “Сокол и Зимний солдат”.

Трейлер показывает, какие ошеломительные приключения ждут главных героев и как эти события отличаются от предыдущего варианта мини-сериала “Ванда/Вижн”.

Ситком включает в себя шесть эпизодов, в которых зрители увидят Энтони Маки и Себастиана Стэн. Посмотреть премьеру можно будет 19 марта 2021 года исключительно на Disney+.

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