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Вышел итоговый трейлер сериала Marvel “Сокол и Зимний солдат”

Как сообщает “Российская газета”, на YouTube-канале Marvel Entertainment появился итоговый трейлер теле-новеллы “Сокол и Зимний солдат”.

Трейлер показывает, какие ошеломительные приключения ждут главных героев и как эти события отличаются от предыдущего варианта мини-сериала “Ванда/Вижн”.

Ситком включает в себя шесть эпизодов, в которых зрители увидят Энтони Маки и Себастиана Стэн. Посмотреть премьеру можно будет 19 марта 2021 года исключительно на Disney+.

Сообщение Вышел итоговый трейлер сериала Marvel “Сокол и Зимний солдат” появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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