Вышел итоговый трейлер сериала Marvel “Сокол и Зимний солдат”
Сегодня, 21:35 Влада Некрасова
Как сообщает “Российская газета”, на YouTube-канале Marvel Entertainment появился итоговый трейлер теле-новеллы “Сокол и Зимний солдат”.
Трейлер показывает, какие ошеломительные приключения ждут главных героев и как эти события отличаются от предыдущего варианта мини-сериала “Ванда/Вижн”.
Ситком включает в себя шесть эпизодов, в которых зрители увидят Энтони Маки и Себастиана Стэн. Посмотреть премьеру можно будет 19 марта 2021 года исключительно на Disney+.
Сообщение Вышел итоговый трейлер сериала Marvel “Сокол и Зимний солдат” появились сначала на Информационное агентство "SM News".
По материалам: sm.news