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Выставка художников-режиссеров ГИТИСа открылась в ГРАУНД Солянке

Выставка художников-режиссеров ГИТИСа открылась в ГРАУНД Солянке
Выпускники курса Сценографии Дмитрия Крымова в ГИТИСе расскажут о театре в виде перформанса на выставке "8 ½ комнат" в галерее ГРАУНД Солянка, сообщают организаторы.

Экспозиция основана на восьми дипломных проектах художников-режиссеров в виде пространственных инсталляции. Выставка представляет собой художественный междисциплинарный антитеатр. А предметами изучения и переосмысления стали видео, звук, свет, живопись и скульптура, перформанс и документация творческого процесса.

"Родившись в стандартном для ГИТИСовского диплома формате макета, проекты выросли, приспосабливаясь к условиям выставки и восьми с половиной комнат, в которые их поместили", — поясняют организаторы.

Все работы литературоцентричны: то есть в основе каждой — пьеса, рассказ, сказка.

© Татьяна РозенскаяФрагмент инсталляции Гриши Рахмиловича "Вахтангов у окна" на выставке "8 1/2 комнат" в галерее ГРАУНД Солянка
1 из 5Фрагмент инсталляции Гриши Рахмиловича "Вахтангов у окна" на выставке "8 1/2 комнат" в галерее ГРАУНД Солянка© Татьяна Розенская© Татьяна РозенскаяФрагмент инсталляции Саши Дыхне "Ежик и Медвежонок в разных районах Москвы" на выставке "8 1/2 комнат" в галерее ГРАУНД Солянка
2 из 5Фрагмент инсталляции Саши Дыхне "Ежик и Медвежонок в разных районах Москвы" на выставке "8 1/2 комнат" в галерее ГРАУНД Солянка© Татьяна Розенская© Татьяна РозенскаяИнсталляция Маши Плавинской на выставке "8 1/2 комнат" в галерее ГРАУНД Солянка
3 из 5Инсталляция Маши Плавинской на выставке "8 1/2 комнат" в галерее ГРАУНД Солянка© Татьяна Розенская© Татьяна РозенскаяФрагмент экспозиции на выставке "8 1/2 комнат" в галерее ГРАУНД Солянка
4 из 5Фрагмент экспозиции на выставке "8 1/2 комнат" в галерее ГРАУНД Солянка© Татьяна Розенская© Татьяна РозенскаяИнсталляция Ани Иткиной "Нервный поиск живого трупа" на выставке "8 1/2 комнат" в галерее ГРАУНД Солянка
5 из 5Инсталляция Ани Иткиной "Нервный поиск живого трупа" на выставке "8 1/2 комнат" в галерее ГРАУНД Солянка© Татьяна Розенская1 из 5Фрагмент инсталляции Гриши Рахмиловича "Вахтангов у окна" на выставке "8 1/2 комнат" в галерее ГРАУНД Солянка© Татьяна Розенская2 из 5Фрагмент инсталляции Саши Дыхне "Ежик и Медвежонок в разных районах Москвы" на выставке "8 1/2 комнат" в галерее ГРАУНД Солянка© Татьяна Розенская3 из 5Инсталляция Маши Плавинской на выставке "8 1/2 комнат" в галерее ГРАУНД Солянка© Татьяна Розенская4 из 5Фрагмент экспозиции на выставке "8 1/2 комнат" в галерее ГРАУНД Солянка© Татьяна Розенская5 из 5Инсталляция Ани Иткиной "Нервный поиск живого трупа" на выставке "8 1/2 комнат" в галерее ГРАУНД Солянка© Татьяна Розенская

Как отмечают устроители, важно то, что "8 ½ комнат" проявлен в формате перформанса.

"Живое взаимодействие автора со своим произведением и, в то же время, со зрителем, наполняет инсталляцию смыслом, а присутствие актера в декорациях оживляет ее", — говорится в пресс-релизе проекта.

Цель выставки — показать, как далеко от театра может уйти театральный художник, как близки друг другу профессии режиссера и художника в современном театре, и где та точка, в которой встречаются современные театр и изобразительное искусство.


Выпускники, чьи работы представлены: Аня Гребенникова, Аня Иткина, Гриша Рахмилович, Лиза Гусева, Катя Шаргина, Саша Дыхне, Женя Ржезникова и Маша Плавинская.

Выставка "8 ½ комнат" в ГРАУНД Солянке продлится с 15 марта по 11 апреля.

Шоу-бизнес

По материалам: ria.ru
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