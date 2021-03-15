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WADA объявило итоги проверки болида Мазепина, окрашенного в цвета триколора

WADA объявило итоги проверки болида Мазепина, окрашенного в цвета триколора

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило, что провело расследование по поводу болида Никиты Мазепина, представляющего американскую команду "Формулы-1" Haas.

Как сообщает Formula1News, 5 марта в агентстве заявили о своей осведомленности насчет расцветки машины и пообещали "изучить этот вопрос с соответствующими властями".

"Стороны пришли к выводу, что решение Спортивного арбитражного суда не запрещает использование цветов российского флага", — рассказали сегодня в Международной автомобильной федерации.

В материале отмечается, что WADA больше не исследует ливрею и команда сможет беспрепятственно пользоваться ею в течение сезона 2021 года.

Главный спонсор "Хааса" в новом сезоне — российская компания "Уралкалий". Ее владельцем является Дмитрий Мазепин, отец пилота Никиты Мазепина. Для российского гонщика предстоящий сезон станет дебютным в "Формуле-1". Его партнером будет сын семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера Мик Шумахер.

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По материалам: uposters.ru
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