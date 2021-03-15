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WhatsApp пригрозил пользователям отключением при отказе от нового соглашения

WhatsApp пригрозил пользователям отключением при отказе от нового соглашенияФото: Photothek / Legion-media.ru

В мессенджере WhatsApp стали снова появляться уведомления о новых правилах пользования и политике конфиденциальности. При этом в них указано, что при отказе от принятия этих правил юзерам грозит отключение функций аккаунта.

Так, во всплывающем сообщении уточняется, что в течение короткого времени пользователи смогут принимать звонки и уведомления, но не смогут читать и отправлять сообщения. При этом для дальнейшего использования WhatsApp предлагается согласиться с новым соглашением.

Таким образом мессенджер напоминает о необходимости принять новые условия сервиса до 15 мая. В обращении также указали, что личные сообщения внутри WhatsApp всегда будут зашифрованы. Однако в компании признали, что если пользователи и после 15 мая откажутся принять правила, то их учетные записи могут быть удалены. В официальной политике компании говорится, что аккаунты обычно удаляют после 120 дней бездействия со стороны юзера.

WhatsApp выпустил обновленное пользовательское соглашение 8 января. В новой версии разработчики приложения анонсировали, что сервис начнет делиться информацией с соцсетью Facebook, владеющей мессенджером. Первоначально новые правила должны были вступить в силу 8 февраля 2021 года.

Мессенджер объяснил шаг необходимостью анализировать привычки и вкусы пользователей, чтобы активнее подбирать рекламу и подходящий им контент. Однако это привело к негативной реакции юзеров из разных стран мира.

Специалисты зафиксировали резкий отток юзеров из приложения в другие похожие сервисы. Отмечалось, что из WhatsApp ушли более 30 миллионов пользователей. Юзеры стали переходить в такие мессенджеры, как Signal и Telegram. В связи с этим срок принятия новых правил отложили до 15 мая.

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По материалам: lenta.ru
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