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Загородные детские лагеря Алтайского края начали подготовку к летней оздоровительной кампании

Загородные детские лагеря Алтайского края начали подготовку к летней оздоровительной кампании

Загородные оздоровительные организации отдыха для детей Алтайского края ведут подготовку к летней оздоровительной кампании 2021 года, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Алтайского края.

В целях создания современных комфортных условий для отдыха и оздоровления детей будет продолжена реализация мер поддержки краевых и муниципальных загородных лагерей отдыха детей и их оздоровления.

В этом году из краевого и муниципального бюджетов выделено 25 млн рублей на укрепление материально-технической базы в Завьяловском, Змеиногорском, Рубцовском, Тюменцевском районах, городах Рубцовске и Новоалтайске.

В настоящее время в организациях отдыха детей и их оздоровления проводятся мероприятия по санитарной обработке, запланирована расчистка территорий от мусора.

До начала оздоровительного сезона во всех детских лагерях будут проведены текущие ремонты, выполнены предписания надзорных органов.

Общество

По материалам: edu.ru
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