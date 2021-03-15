Загородные детские лагеря Алтайского края начали подготовку к летней оздоровительной кампании

Влада Некрасова

Загородные оздоровительные организации отдыха для детей Алтайского края ведут подготовку к летней оздоровительной кампании 2021 года, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Алтайского края.

В целях создания современных комфортных условий для отдыха и оздоровления детей будет продолжена реализация мер поддержки краевых и муниципальных загородных лагерей отдыха детей и их оздоровления.

В этом году из краевого и муниципального бюджетов выделено 25 млн рублей на укрепление материально-технической базы в Завьяловском, Змеиногорском, Рубцовском, Тюменцевском районах, городах Рубцовске и Новоалтайске.

В настоящее время в организациях отдыха детей и их оздоровления проводятся мероприятия по санитарной обработке, запланирована расчистка территорий от мусора.

До начала оздоровительного сезона во всех детских лагерях будут проведены текущие ремонты, выполнены предписания надзорных органов.