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"Зарезать лошадь и сделать куырдак": казах-железнодорожник раскрыл, как отпразднует получение "Грэмми"

"Зарезать лошадь и сделать куырдак": казах-железнодорожник раскрыл, как отпразднует получение "Грэмми"

Накануне 20-летний диджей и железнодорожник из Казахстана Imanbek завоевал "Грэмми" за лучший ремикс. Музыкант рассказал, как собирается отпраздновать это событие, поделившись своими впечатлениями от случившегося, сообщает Tengrinews.kz.

"До сих пор не собрался мыслями. Очень смешанные эмоции и чувства. Просто вау. Это все спонтанно случилось. Нам изначально сказали, что церемония будет в одно время, но ее перенесли на два часа раньше. Поехали в офис. Включили камеру, проверили. И ждали. <...> Из близких первой меня поздравила моя девушка. Потом я позвонил моей маме", - рассказал Imanbek в прямом эфире радио Energy FM.

При этом житель казахстанского города Аску Иманбек Зейкенов после церемонии собирается вернуться в родной город.

"У нас есть такая традиция - согым сою. Зарезать лошадь и с близкими сделать куырдак. Собраться за одним столом и отпраздновать", - заявил диджей, получивший премию за переработку трека "Roses" американского рэпера Saint Jhn.

Иманбек Зейкенов занимается музыкой в свободное время, не являясь профессиональным музыкантом. Как пишет РИА "Новости", Иманбек — студент казахстанского железнодорожного колледжа. Издание "Мир 24" отмечает, что до своего успеха диджей работал на железной дороге организатором перевозок.

Ремикс казахстанца возглавил британский хит-парад и попал в пятерку американского чарта Billboard Hot 100, а также взлетел в топы Shazam. Наконец, видео с треком на YouTube набрало свыше 145 млн просмотров.

Все это поспособствовало карьере Иманбека — теперь он популярный диджей у себя на родине и в мире. В результате музыкант заключил контракт с российской звукозаписывающей компанией Effective Records.

Как писал NEWSTES, ранее Александр Панайотов заявил о желании отправиться на "Евровидение".

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По материалам: uposters.ru
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