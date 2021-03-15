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Жена разоблачила измену мужа и перечислила четыре признака неверности мужчин

Жена разоблачила измену мужа и перечислила четыре признака неверности мужчинФото: страница justkatie87 в TikTok

TikTok-блогерша по имени Кэти (justkatie87) рассказала, как разоблачила мужа, который, как она считает, под предлогом занятий спортом изменял ей с другой. Своей историей она поделилась в соцсети.

По словам Кэти, супруг начал возвращаться домой позднее обычного, поскольку после работы стал заниматься спортом. После очередной тренировки жена решила достать из сумки спортивные вещи мужа и обнаружила на штанах длинный темный волос. Героиня истории — блондинка, она показала на видео, насколько найденный волос отличается от цвета ее волос.

Кэти уверена, что раскрыла измену, поскольку в последнее время муж к ней охладел. Кроме того, до встречи с ней мужчина изменял своей предыдущей партнерше. Проанализировав свой опыт, автор поста перечислила четыре признака, свидетельствующие о том, что мужчина неверен. Помимо того, что он внезапно занялся спортом, следует обратить внимание, не сменил ли он пароль на телефоне. Также на измену может указывать то, что возлюбленный стал стараться хорошо выглядеть на работе. В последнем пункте Кэти отметила, что ее партнер потерял к ней интерес.

Видео с разоблачением мужа собрало больше миллиона просмотров в TikTok. В комментариях к нему Кэти посоветовали не начинать разговор с мужем раньше времени, а сначала обеспечить себе подушку безопасности в виде средств на отдельном лицевом счете. Чтобы понять, действительно ли супруг ей изменяет, девушке рекомендовали положить свои Apple Watch на заднем сидении его машины и отследить их местоположение.

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По материалам: lenta.ru
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