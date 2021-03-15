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Жителю Ростовской области дали девять лет колонии за убийство приятеля

Жителю Ростовской области дали девять лет колонии за убийство приятеля
Житель Ростовской области приговорен к 9 годам колонии строгого режима за убийство друга из Саратова, части тела которого были найдены на берегу реки в Волгограде, сообщила журналистам старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.

Ранее СК сообщал, что в июле 2020 года на берегу Волги в Волгограде в пакетах было найдено расчлененное тело ранее судимого за разбой жителя Саратова, который находился в розыске. Позже, по данным полиции, по подозрению в его убийстве в Шахтах задержан житель Ростовской области, с которым погибший приехал в Волгоград на заработки.

Россия

По материалам: ria.ru
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