Жителю Ростовской области дали девять лет колонии за убийство приятеля

Анастасия Иванова

Житель Ростовской области приговорен к 9 годам колонии строгого режима за убийство друга из Саратова, части тела которого были найдены на берегу реки в Волгограде, сообщила журналистам старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.

Ранее СК сообщал, что в июле 2020 года на берегу Волги в Волгограде в пакетах было найдено расчлененное тело ранее судимого за разбой жителя Саратова, который находился в розыске. Позже, по данным полиции, по подозрению в его убийстве в Шахтах задержан житель Ростовской области, с которым погибший приехал в Волгоград на заработки.