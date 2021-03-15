Знаменитого льва с заставки киностудии MGM заменили цифровой копией

Анастасия Иванова

Киностудия Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) спустя почти 100 лет заменила свой культовый талисман — рычащего живого льва в золотом круге кинопленки на его идентичную компьютерную копию.

По информации CNET, изначально на студии планировали продемонстрировать цифрового льва в новом фильме о Джеймсе Бонде "Не время умирать", выход которого из-за пандемии коронавируса несколько раз переносили.

Сейчас премьера запланирована на сентябрь 2021 года. Но представители студии не стали ждать релиза в кинотеатрах и разместили обновленную заставку на YouTube-канале MGM.

Обновленный логотип почти идентичен оригинальной версии, которую киностудия использовала в течение последних 64 лет. Компьютерный лев звучит так же устрашающе, как и его живой предшественник. Круг, который обрамляет цифрового хищника, по-прежнему состоит из золотой пленки, скрученной в венок — только более яркой. Самое большое изменение — это движущийся слоган на английском языке. Теперь он постепенно уменьшается, а затем возвращается к исходному размеру.

Это не первый раз, когда Metro-Goldwyn-Mayer обновляет заставку. Начиная с 1924 года в золотом круге побывали восемь разных львов. Последний "выполнял эту работу" с 1957 года — в общей сложности 64 года, что примерно на 49 лет больше средней продолжительности жизни этих хищников.

Однако отснятый материал 1957 года сильно устарел. Поэтому на студии решили его обновить.