Звезда сериала «Аль-капотня» Максим Костромыкин: «Будучи популярным артистом, я работал курьером»

Анастасия Иванова

Максим Костромыкин продолжает покорять мир отечественного кино. На экраны выходит новый сериал с участием артиста, а значит, самое время обсудить со звездой его творческий путь.

На телеканале «Пятница!» стартует остросоциальный сериал «Аль-капотня». Главный герой Павел — сотрудник отдела полиции по делам несовершеннолетних. Ежедневно он видит, как молодые ребята разрушают собственные жизни, но, в отличие от многих коллег, Павел все еще хочет им помочь.

Главную роль в проекте, созданном Ильей Куликовым, исполнил Максим Костромыкин. «Мне очень понравился главный герой. Это человек борющийся, не сдающийся в сложных жизненных ситуациях, любящий свой район и тех, за кого он несет ответственность не только по долгу службы, но и по зову сердца, как бы пафосно это не звучало. Воплотить на экране все эти качества — это настоящий подарок для актера. А если посмотреть с человеческой стороны, не актерской, то такая большая роль — это еще и доверие автора сериала Ильи Куликова ко мне. Меня это вдохновляет, мотивирует. Зерно роли — доверие, оказанное ему однажды, оно просто переворачивает его жизнь, задает вектор его развития», — рассказал актер «NewsTes.ruу».

Съемки сериала проходили летом прошлого года. Тогда в России наконец-то отменили строгие карантинные меры, и создатели проекта решили воспользоваться моментом. По словам Максима, работа проходила легко и быстро.

«Мы даже не особо заметили, как сняли финал. Пожалуй, самым сложным моментом была температурная аномалия в конце июня, когда снимали в отделе милиции, окна не открыть, кондиционер не работал — было жарковато, но мы выстояли благодаря слаженной работе наших гримеров и костюмеров, да и остальных цехов. Мы работали как одна команда, это и спасло», — поделился Костромыкин.

Несмотря на то, что в фильмографии Максима очень много ярких и необычных амплуа, многие зрители продолжают ассоциировать его исключительно с Гришей из «Ольги». Сам актер к подобному относится с пониманием. «Это не моя личная драма, это история любого успешного, по-настоящему прозвучавшего в медиапространстве, проекта. Раздражение в данном случае может быть только на себя, потому что это тебе нужно вылезать из образа, и то, с каким успехом ты будешь это делать, зависит только от тебя», — уверен актер.

Пока неизвестно, будет ли сниматься пятый сезон «Ольги», но Максим готов вернуться к исполнению роли Гриши. Конечно, многие поклонники уверены, что работа в кино сделала актера миллионером. Сам же Костромыкин признается, что далеко не все звезды имеют баснословные гонорары.

«Помню, ноябрь, на Первом канале выходит «Желтый глаз тигра», у меня одна из главных ролей, и на ТНТ в это же время выходит третий сезон «Ольги». Я же как раз выхожу из отдела кадров логистической компании — устроился доставщиком. И потом полгода я развозил посылки: шапку натягивал по брови, чтоб не особо узнавали. Так что я бы таких однозначных выводов насчет профессии не делал», — заявил звезда сериалов.

Кстати, роль в проекте «Желтый глаз тигра» до сих пор остается любимой для самого Костромыкина. Яркий образ злодея помог ему раскрыться совершенно по-новому. При этом Максим уверен, что в будущем его ждет еще немало ярких амплуа.