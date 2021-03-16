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Аксенов назвал главные качества чиновника

Аксенов назвал главные качества чиновника
Основными качествами министра или главы администрации в Крыму должны быть результативность и честность, сказал в интервью РИА Новости глава Крыма Сергей Аксенов.

"Я коллегам говорю: хочешь сделать хорошо – делай сам. Задач у отдельных министерств и ведомств не так много, чтобы министр не мог вникнуть в положение дел на конкретном участке, это же касается глав администраций", - заявил Аксенов.

Главными качествами для продолжения работы чиновника в команде является результативность и честность, отметил глава Крыма. "Результативность. И честность, без нее никакой результативности не будет", - сказал он на вопрос, что для него важно при подборе кадров.

Политика

По материалам: ria.ru
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