Аксенов назвал главные качества чиновника

Влада Некрасова

Основными качествами министра или главы администрации в Крыму должны быть результативность и честность, сказал в интервью РИА Новости глава Крыма Сергей Аксенов.

"Я коллегам говорю: хочешь сделать хорошо – делай сам. Задач у отдельных министерств и ведомств не так много, чтобы министр не мог вникнуть в положение дел на конкретном участке, это же касается глав администраций", - заявил Аксенов.

Главными качествами для продолжения работы чиновника в команде является результативность и честность, отметил глава Крыма. "Результативность. И честность, без нее никакой результативности не будет", - сказал он на вопрос, что для него важно при подборе кадров.