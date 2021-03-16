Аксенов рассказал, как взял на себя ответственность за референдум в Крыму

Алексей Вольцев

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал РИА Новости, как в марте 2014 года ответил экс-президенту Украины Леониду Кравчуку на вопрос о законности готовящегося референдума о судьбе республики и готовности взять ответственность за его подготовку.

Сергей Аксенов 7 марта 2014 года в должности главы правительства республики Крым (на тот момент автономной республики Крым) дал комментарии в прямом эфире украинскому телеканалу по поводу ситуации на полуострове и назначенного референдума. Экс-президент Украины Леонид Кравчук спросил Аксенова о законности готовящегося референдума. Аксенов тогда ответил, что это не его личное желание, а решение парламента Крыма.

"Господину Кравчуку так и сказал. И когда он меня спросил, берете ли вы ответственность (за референдум) на себя, я сказал: "Да, беру". Потому что у меня было четкое понимание, что мы делаем все правильно", - сказал Аксенов.

Аксенов также сказал, что парламент Крыма имел полное юридическое право поставить вопрос о проведении процедуры волеизъявления граждан региона по поводу его судьбы.

"Так и есть, это законодательный орган. Законодательный орган, который выступает в интересах граждан, может внести такие инициативы. Юридически все было сделано правильно", - сказал Аксенов.