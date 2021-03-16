Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Аксенов рассказал, как взял на себя ответственность за референдум в Крыму

Аксенов рассказал, как взял на себя ответственность за референдум в Крыму

Аксенов рассказал, как взял на себя ответственность за референдум в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал РИА Новости, как в марте 2014 года ответил экс-президенту Украины Леониду Кравчуку на вопрос о законности готовящегося референдума о судьбе республики и готовности взять ответственность за его подготовку.

Сергей Аксенов 7 марта 2014 года в должности главы правительства республики Крым (на тот момент автономной республики Крым) дал комментарии в прямом эфире украинскому телеканалу по поводу ситуации на полуострове и назначенного референдума. Экс-президент Украины Леонид Кравчук спросил Аксенова о законности готовящегося референдума. Аксенов тогда ответил, что это не его личное желание, а решение парламента Крыма.

"Господину Кравчуку так и сказал. И когда он меня спросил, берете ли вы ответственность (за референдум) на себя, я сказал: "Да, беру". Потому что у меня было четкое понимание, что мы делаем все правильно", - сказал Аксенов.

Аксенов также сказал, что парламент Крыма имел полное юридическое право поставить вопрос о проведении процедуры волеизъявления граждан региона по поводу его судьбы.


"Так и есть, это законодательный орган. Законодательный орган, который выступает в интересах граждан, может внести такие инициативы. Юридически все было сделано правильно", - сказал Аксенов.

Политика

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

США уличили в попытке отговорить Бразилию от покупки «Спутника V»
США уличили в попытке отговорить Бразилию от покупки «Спутника V»
В Магадане обнаружили вспышку африканской чумы свиней
В Магадане обнаружили вспышку африканской чумы свиней
Учителям и медработникам собрались выдавать планшеты на базе отечественного ПО
Учителям и медработникам собрались выдавать планшеты на базе
Участница шоу «Пацанки» Зарина Голубцова раскрыла подробности задержания с наркотиками
Участница шоу «Пацанки» Зарина Голубцова раскрыла подробности
Дочь Олега Газманова: «Прилетело от папы, потому что отказалась с ним фотографироваться»
Дочь Олега Газманова: «Прилетело от папы, потому что отказалась с ним
Татьяна Егорова: «Екатерина Градова долбала Андрея Миронова, это правда!»
Татьяна Егорова: «Екатерина Градова долбала Андрея Миронова, это
В Гренландии под 1,5-километровым слоем льда обнаружены признаки растительности
В Гренландии под 1,5-километровым слоем льда обнаружены признаки
Премьер-министр Грузии Гарибашвили посетит Брюссель с официальным визитом
Премьер-министр Грузии Гарибашвили посетит Брюссель с официальным
В Минздраве Украины заявили, что не видят проблем с использованием вакцины AstraZeneca от SARS-CoV-2
В Минздраве Украины заявили, что не видят проблем с использованием
Sifted: В Финляндии представили еду будущего, сделанную из воздуха
Sifted: В Финляндии представили еду будущего, сделанную из воздуха
Дубль Лионеля Месси помог «Барселоне» победить «Уэску» и подняться на второе место в Примере
Дубль Лионеля Месси помог «Барселоне» победить «Уэску» и подняться на
Бенедикт Камбербэтч намекнул на возможное продолжение "Шерлока"
Бенедикт Камбербэтч намекнул на возможное продолжение "Шерлока"

Топ на сегодня

Россиянин получил штраф за фейк о вреде вышек 5G
Россиянин получил штраф за фейк о вреде вышек 5G
Мэр Нью-Йорка раскрыл беспрецедентные человеческие потери от COVID-19
Мэр Нью-Йорка раскрыл беспрецедентные человеческие потери от COVID-19
Глава парламента Крыма назвал ответственных за водную блокаду полуострова
Глава парламента Крыма назвал ответственных за водную блокаду
Производство вакцин от COVID-19 оказалось под угрозой из-за США
Производство вакцин от COVID-19 оказалось под угрозой из-за США
Путин и Лукашенко обсудили кандидатуру госсекретаря Союзного государства
Путин и Лукашенко обсудили кандидатуру госсекретаря Союзного

Еще по теме

Аксенов ответил на инициативу Порошенко создать группу «друзей по деоккупации Крыма»
Глава Крыма анонсировал отставки в органах власти республики
Глава Крыма предложил Порошенко провести плебисцит о доверии
Аксенов нашёл способ уладить спор с Украиной по Крыму: «Американцы с этим не справятся»