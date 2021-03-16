Александр Задойнов начал обучать актерскому мастерству

Вадим Карасев

Александр Задойнов очень непоседливый молодой человек. Он то лазает по горам, то снимается в клипах, то рассказывает о любви к животным, устраивает различные туры. И снова он нашел свое очередное призвание. Теперь Александр начал обучать актерскому мастерству всех желающих, хотя сам не имеет профильного образования.

«Мир сошел с ума», «Одни дилетанты кругом, и все чему-то учат», «А сам где обучался?», - удивляются зрители.

Когда-то на телестройке были курсы актерского мастерства, которые не приносили особого толка, за что и были закрыты. Александр Задойнов не попал в число счастливчиков, проходивших обучение, но понял, что зарабатывать на таких, как Иосиф Оганесян или Дима Дмитренко, не обладающих талантами и желанием работать, можно очень неплохо, пишет newstes.ru.Первые ученики Александра уже делятся собственными впечатлениями от обучения. Сомнительно, что они станут артистами, но навыки для привлечения внимания в Тик-Токе получат. И почему бы Александру не зарабатывать таким образом, не обучать танцам, не обещать успех в различных телевизионных программах? Все-таки танцевать он умеет лучше, чем Федор Стрелков, которого назвали лучшим танцором на проекте.На проекте обучались не только актерскому мастерству, но и пению. На шоу и после него появилось много поющих экс-участников, даже Кристина Бухынбалтэ и Алексей Купин почувствовали желание удивлять поклонников пением. Кто-то поет, кто-то танцует. Если Кики в своей студии обучает петь, то кому-то же нужно учить танцевать.Зрителям телестройки Задойнов запомнился тем, что оставил дочь без алиментов, накопил долги, рассчитываться смог после возвращения на шоу, при этом постоянно говорил о том, как мечтает о наследнике. Набирался актерского опыта или действительно хотел стать отцом в третий раз? В любом случае супруга активно поддерживает его начинания.