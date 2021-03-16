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Американская газета созналась во лжи о Трампе

Американская газета созналась во лжи о ТрампеДональд ТрампФото: Octavio Jones / Reuters

Американская газета The Washington Post выпустила опровержение материала, где приписывала бывшему президенту США Дональду Трампу слова, которые он не произносил. Соответствующая заметка была опубликована на сайте издания.

В январском материале речь шла о том, что Трамп якобы потребовал от руководителя группы, занимающейся расследованием возможных нарушений на президентских выборах в штате Джорджия, «найти фальсификации», обещая, что в этом случае она станет «национальным героем».

Два месяца спустя запись их телефонного разговора была опубликована — Трамп действительно просил внимательно изучить возможные нарушения при голосовании в Джорджии, но конкретных слов, упомянутых The Washington Post, не произносил. В опровержении газета созналась, что приводила цитаты бывшего президента со слов источника, а потому приписала Трампу фразы, которые он не произносил. Соответствующие правки были внесены в январскую статью.

Бывший президент США отреагировал на правку заявлением, его опубликовал новостной портал Daily Caller в своем Twitter-аккаунте. Трамп поблагодарил The Washington Post за исправление, подчеркнув, что вся история с самого начала была ложью. «Обратите внимания, что все ошибки, упущения и откровенная ложь со стороны мейнстримных медиа всегда направлены в одну сторону — против меня и республиканцев», — заявил Трамп.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. 7 января Конгресс США утвердил победу демократа Джо Байдена, он стал 46-м по счету главой государства.

В мире

По материалам: lenta.ru
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