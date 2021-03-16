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Американский сенатор призвал США бойкотировать Олимпиаду в Пекине

Американский сенатор призвал США бойкотировать Олимпиаду в Пекине
Американский сенатор-республиканец Митт Ромни предложил способ для США бойкотировать зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине и не отправлять в Китай зрителей и делегации на фоне обвинений в адрес КНР.

Ромни предположил, что запрет американским спортсменам на участие в Олимпиаде в Пекине никак не поможет ни борьбе с действиями властей КНР, ни самим атлетам. Поэтому в целях бойкота Китая в экономическом и дипломатическом плане сенатор предложил запретить посещение мероприятия для зрителей из США, а также не транслировать некоторые отрывки мероприятия, в частности якобы "китайскую пропаганду" на основных телеканалах.


"Если мы не должны запрещать участвовать спортсменам, как мы должны выразить неприятие злодеяний Китая? Правильный ответ – это экономический и дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине. Американские зрители, за исключением семей наших спортсменов и тренеров, должны остаться дома, чтобы предотвратить наш вклад в огромные доходы, которые Коммунистическая партия Китая получит от отелей, билетов и питания … вместо отправки традиционных делегаций дипломатов и сотрудников Белого Дома в Пекин президент должен пригласить китайских диссидентов, религиозных лидеров и представителей этнических меньшинств представлять нас", - написал Ромни в материале, опубликованном в газете New York Times.

Сенатор также заявил, что КНР не заслуживают права на проведение Игр из-за действий в отношении Гонконга, притеснения уйгуров, предположительной слежки за гражданами, недопущения выражения оппозиционных мнений и многого другого.


Кроме того, Ромни отмечает, что к такому бойкоту необходимо призвать и другие союзные государства.

В мире

По материалам: ria.ru
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