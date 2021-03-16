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Армения проведет военные учения впервые после осеннего конфликта в Карабахе

Вооруженные силы Армении с 16 по 20 марта проведут масштабные тактические и тактико-профессиональные учения. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Армения» со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Армении.

Учения пройдут с привлечением общевойсковых сил, подразделений специальных войск. В маневрах примут участие 7500 военнослужащих.

Также будут привлечены около 200 ракетных, реактивно-артиллерийских средств, более 150 противотанковых средств, около 100 единиц бронетехники, более 90 средств ПВО, а также авиация.

Ранее сообщалось, что Азербайджан начал военные учения впервые после осеннего конфликта в Карабахе.

РИА “NEWSTES” писало, что экс-президент Армении назвал Пашиняна виновником неудачи страны в Нагорном Карабахе.

Сообщение Армения проведет военные учения впервые после осеннего конфликта в Карабахе появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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