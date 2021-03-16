Автоконцерн Volkswagen планирует стать мировым лидером на рынке электромобилей к 2025 году

Анастасия Иванова

Руководство германского автомобильного концерна Volkswagen Group (VW) представило во вторник свою новую глобальную программу развития данной компании на все ближайшее десятилетие. Она будет включать в себя масштабные инвестиции в производство различных электробатарей, а также постоянное наращивание доли продаж электромобилей среди всех продаж концерна. А главной целью этой новой программы будет являться лидерство VW на рынке электромобилей, достигаемое по плану уже к 2025 году.

Концерн собирается постепенно полностью переходить на модульный выпуск электрокаров на базе платформы Modular Electric Drive Toolkit (MEB), развернутая в Европе, а также Китае и США. Уже к следующему году данный автомобильный концерн собирается выпускать 22 модели машин на базе платформы MEB. При этом в следующем же 2021 году концерн хочет запускать свою премиумную платформу Premium Platform Electric (PPE) для выпуска существенно более быстрых электромобилей, которые при этом будут иметь аккумуляторы с меньшим временем подзарядки, а также получат платформу для электрокаров следующего поколения Scalable Systems Platform (SSP), на базе которой и будут в будущем будут выпускаться электрокары всех брендов, которые входят в состав концерна.

В 2020 году концерн Volkswagen уже практически утроил продажи электромобилей, сравнивая их с предыдущим годом.

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